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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Авіаційна коаліція та подальша співпраця: Зеленський поговорив телефоном з Рютте та Ердоганом

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У понеділок, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови.

Він поговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Глава держави поінформував Рютте про удари терористів, а також подякував за підтримку Нідерландів.

– Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності. Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Крім цього, Зеленський привітав президент Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на виборах.

– Впевнений, що наша подальша співпраця – України й Туреччини – на всіх рівнях зможе дати ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності. Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права – це те, що ми робили, робимо й будемо робити разом, – додав президент.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Марк Рютте, Реджеп Ердоган, Російська агресія
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