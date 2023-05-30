Авіаційна коаліція та подальша співпраця: Зеленський поговорив телефоном з Рютте та Ердоганом
У понеділок, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови.
Він поговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Глава держави поінформував Рютте про удари терористів, а також подякував за підтримку Нідерландів.
– Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності. Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
Крім цього, Зеленський привітав президент Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на виборах.
– Впевнений, що наша подальша співпраця – України й Туреччини – на всіх рівнях зможе дати ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності. Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права – це те, що ми робили, робимо й будемо робити разом, – додав президент.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло