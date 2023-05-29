Без пошлин и НДС: Рада упростила производство дронов в Украине
Верховная Рада поддержала два законопроекта, которые облегчат производство беспилотников в Украине.
Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за основу и в целом проекты законов №9275 и №9276 поддержали 284 и 289 народных избранников.
Документы предусматривают освобождение от НДС и пошлины операций по ввозу составляющих к беспилотникам (материалов, узлов, агрегатов оборудования и комплектующих). Речь идет о материалах и деталях, которые завозят в Украину предприятия для производства и ремонта БпЛА.
Такие льготы будут действовать во время военного положения.
Законопроект № 9275 вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. Речь идет об освобождении от налога на добавленную стоимость операций по ввозу составляющих для дронов на таможенную территорию Украины в режиме импорта.
Законопроект № 9276 вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от ввозной пошлины составляющие для БпЛА.
Предприятие, импортирующее детали к дронам, должно отчитываться об их использовании. В случае нецелевого использования предпринимателя заставят доплатить таможенные платежи, от которых он был освобожден, и уплатить пеню.
Законопроекты направлены на обеспечение Украины достаточным количеством беспилотников во время войны.
В марте этого года Кабинет министров Украины дал старт ускоренному производству беспилотников . Речь идет также об ускоренном допуске БпЛА к эксплуатации, закупке и поставке на фронт.
Источник: Telegram Ярослава Железняка
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко