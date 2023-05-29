Без пошлин и НДС: Рада упростила производство дронов в Украине

Верховная Рада поддержала два законопроекта, которые облегчат производство беспилотников в Украине.

Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за основу и в целом проекты законов №9275 и №9276 поддержали 284 и 289 народных избранников.

Документы предусматривают освобождение от НДС и пошлины операций по ввозу составляющих к беспилотникам (материалов, узлов, агрегатов оборудования и комплектующих). Речь идет о материалах и деталях, которые завозят в Украину предприятия для производства и ремонта БпЛА.

Такие льготы будут действовать во время военного положения.

Законопроект № 9275 вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. Речь идет об освобождении от налога на добавленную стоимость операций по ввозу составляющих для дронов на таможенную территорию Украины в режиме импорта.

Законопроект № 9276 вносит изменения в Таможенный кодекс и освобождает от ввозной пошлины составляющие для БпЛА.

Предприятие, импортирующее детали к дронам, должно отчитываться об их использовании. В случае нецелевого использования предпринимателя заставят доплатить таможенные платежи, от которых он был освобожден, и уплатить пеню.

Законопроекты направлены на обеспечение Украины достаточным количеством беспилотников во время войны.

В марте этого года Кабинет министров Украины дал старт ускоренному производству беспилотников . Речь идет также об ускоренном допуске БпЛА к эксплуатации, закупке и поставке на фронт.

Источник: Telegram Ярослава Железняка

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