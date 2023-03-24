Март, 24 в 19:36

Украинское правительство приняло постановление, которое ускоряет создание и поставку отечественных дронов на фронт, а также создаст условия для стремительного развития отрасли украинских военных технологий.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр назвал это решение “историческим”, которое может ускорить победу Украины и развить рынок БПЛА в государстве.

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— Непременной составляющей победы всегда были смелые экономические и политические решения. Первая и Вторая мировая, Вьетнам или Афганистан — кроме событий на поле боя, в этих войнах также были решающими действия правительств, которые создавали преференции и условия для развития оборонной отрасли, диверсифицировали экономику и переводили ее на “военные рельсы”, — пояснил он.

По его словам, сегодня Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине.

— Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек (с английского — military-tech, военные технологии. – Ред.), — написал он.

По его словам, в рамках Координационного штаба по изготовлению дронов были комплексно проработаны со всеми украинскими производителями БПЛА.

— Собрали их боли и блокеры и системно движемся в решении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ГСССЗИ, — написал министр.

Михаил Федоров говорит, что сегодняшнее решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями.

— Вместо траты месяцев на ненужную бумажную и бюрократическую работу — ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупка и поставки на фронт, — пояснил он.

Министр указывает, что важно то, что постановление фундаментально меняет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства.

— Ранее прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это надо было изменить. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%, — пояснил он.

Михаил Федоров говорит, что месяц назад правительство Украины убрало проблему экспертного контроля товаров двойного назначения, приняв ускоренную процедуру для дронов.

— А сейчас можем официально сказать, что проект Армия дронов из условно волонтерского перерос в масштабную государственную программу поддержки развития отечественного рынка БПЛА. Это прямой путь к победе и сохранению жизни защитников и защитниц, — написал он.

Министр Федоров поблагодарил лично премьер-министра за “большую политическую волю” и Кабмин в целом – за поддержку важной инициативы.

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Фото: Аеророзвідка