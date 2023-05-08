Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров

ударні роти БПЛА

В Украине сформировано восемь ударных рот БПЛА. Им были переданы пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Беспилотники приобрели в рамках платформы президента Владимира Зеленского United24 и за средства государственного бюджета

— Важно, что все дроны украинского производства. Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много изменений. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны, — написал он в Telegram.

Федоров отметил, что образование ударных рот — это беспрецедентный и своевременный шаг.

— Благодарен Генштабу, Минобороны и Госспецсвязи за инновационный подход в принятии решений. Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте, — написал Федоров, уточнив, что главным приоритетом остается обеспечение технологиями и других подразделений.

ударні роти БПЛА
ударні роти БПЛА
ударні роти БПЛА
ударні роти БПЛА
Читайте также
Ланцет и Zala: на Херсонщине силы ПВО уничтожили три российских беспилотника
БпЛА Ланцет

Фото: Михаил Федоров

Безпілотники, Война в Украине, Михайло Федоров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ранены 10 человек, среди которых ребенок: РФ обстреляла Станислав в Херсонской области
Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров
Вывозят документацию и награбленное имущество: оккупанты бегут из Скадовска
Російські окупанти в Криму
ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ. В Пекине отреагировали
Ван Веньбінь - речник МЗС Китаю
Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 – Блащак
Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров
Ланцет и Zala: на Херсонщине силы ПВО уничтожили три российских беспилотника
БпЛА Ланцет
Видео
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (08.05.2023)
Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (08.05.2023)
Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (08.05.2023)
Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь