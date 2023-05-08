Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою — Федоров
В Украине сформировано восемь ударных рот БПЛА. Им были переданы пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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— Важно, что все дроны украинского производства. Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много изменений. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны, — написал он в Telegram.
Федоров отметил, что образование ударных рот — это беспрецедентный и своевременный шаг.
— Благодарен Генштабу, Минобороны и Госспецсвязи за инновационный подход в принятии решений. Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте, — написал Федоров, уточнив, что главным приоритетом остается обеспечение технологиями и других подразделений.
Фото: Михаил Федоров
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