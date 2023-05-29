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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Без мит і ПДВ: Рада спростила виробництво дронів в Україні

дрон
Фото: Pexels

Верховна Рада підтримала два законопроєкти, які полегшать виробництво безпілотників в Україні.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за основу та в цілому проєкти законів № 9275 та № 9276 підтримали 284 та 289 народних обранців.

Документи передбачають звільнення від ПДВ і мита операцій із ввезення складових до безпілотників (матеріалів, вузлів, агрегатів устаткування та комплектуючих). Йдеться про матеріали та деталі, які завозять в Україну підприємства для виробництва та ремонту БпЛА.

Такі пільги діятимуть на час воєнного стану.

Законопроєкт № 9275 вносить відповідні зміни до Податкового кодексу України. Йдеться про звільнення від податку на додану вартість операцій із ввезення складових для дронів на митну територію України в режимі імпорту.

Законопроєкт № 9276 вносить зміни до Митного кодексу і звільняє від ввізного мита складові для БпЛА.

Підприємство, яке імпортує деталі до дронів, має звітувати про їх використання. У разі нецільового використання підприємця змусять доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню.

Законопроєкти спрямовані на забезпечення України достатньою кількістю безпілотників під час війни.

У березні цього року Кабінет міністрів України дав старт пришвидшеному виробництву безпілотників. Йдеться також про пришвидшений допуск БпЛА до експлуатації, закупівлю та постачання на фронт.

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Джерело: Telegram Ярослава Железняка

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Артур Свинаренко
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