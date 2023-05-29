Без мит і ПДВ: Рада спростила виробництво дронів в Україні
Верховна Рада підтримала два законопроєкти, які полегшать виробництво безпілотників в Україні.
Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за основу та в цілому проєкти законів № 9275 та № 9276 підтримали 284 та 289 народних обранців.
Документи передбачають звільнення від ПДВ і мита операцій із ввезення складових до безпілотників (матеріалів, вузлів, агрегатів устаткування та комплектуючих). Йдеться про матеріали та деталі, які завозять в Україну підприємства для виробництва та ремонту БпЛА.
Такі пільги діятимуть на час воєнного стану.
Законопроєкт № 9275 вносить відповідні зміни до Податкового кодексу України. Йдеться про звільнення від податку на додану вартість операцій із ввезення складових для дронів на митну територію України в режимі імпорту.
Законопроєкт № 9276 вносить зміни до Митного кодексу і звільняє від ввізного мита складові для БпЛА.
Підприємство, яке імпортує деталі до дронів, має звітувати про їх використання. У разі нецільового використання підприємця змусять доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню.
Законопроєкти спрямовані на забезпечення України достатньою кількістю безпілотників під час війни.
У березні цього року Кабінет міністрів України дав старт пришвидшеному виробництву безпілотників. Йдеться також про пришвидшений допуск БпЛА до експлуатації, закупівлю та постачання на фронт.
Джерело: Telegram Ярослава Железняка
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко