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Валентина Чорна, редактор ленты

Боррель: Россия не пойдет на переговоры, не выиграв войну в Украине

Боррель: Россия не пойдет на переговоры, не выиграв войну в Украине
Фото: Правительственный портал

Россия не пойдет на переговоры, не выиграв войну в Украине.

Так считает высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает CNN.

Он заявил, что “не настроен оптимистично” относительно того, как будет развиваться российско-украинская война этим летом.

— Я не настроен оптимистично относительно того, что произойдет в Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу четкое намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну, — сказал он, выступая в Барселоне.

Недавно в Офисе президента выдвинули России условия для мира.

Так, глава ОП Андрей Ермак заявил, что Киев не будет говорить с Москвой, пока ее оккупационные войска находятся на территории Украины.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк подчеркнул необходимость немедленно вывести войска с территории Украины, окончательно признать, что СССР распался и постсоветские страны имеют весь объем суверенитета, закрепить зону демилитаризации (буферную зону) на территории РФ и тп.

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Война в Украине, Жозеп Боррель, Російська агресія
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