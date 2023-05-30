Боррель: Россия не пойдет на переговоры, не выиграв войну в Украине
Россия не пойдет на переговоры, не выиграв войну в Украине.
Так считает высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает CNN.
Он заявил, что “не настроен оптимистично” относительно того, как будет развиваться российско-украинская война этим летом.
— Я не настроен оптимистично относительно того, что произойдет в Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу четкое намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну, — сказал он, выступая в Барселоне.
Недавно в Офисе президента выдвинули России условия для мира.
Так, глава ОП Андрей Ермак заявил, что Киев не будет говорить с Москвой, пока ее оккупационные войска находятся на территории Украины.
Советник председателя ОП Михаил Подоляк подчеркнул необходимость немедленно вывести войска с территории Украины, окончательно признать, что СССР распался и постсоветские страны имеют весь объем суверенитета, закрепить зону демилитаризации (буферную зону) на территории РФ и тп.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло