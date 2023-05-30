Боррель: Росія не піде на переговори, не вигравши війну в Україні
Росія буде готова до переговорів з Україною лише у випадку перемоги у війні.
Так вважає високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє CNN.
Він заявив, що “не налаштований оптимістично” щодо того, як розвиватиметься російсько-українська війна цього літа.
– Я не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа. Я бачу концентрацію військ з обох сторін, я бачу чіткий намір Росії виграти війну. Росія не піде на переговори, якщо вона не виграє війну, – сказав він, виступаючи в Барселоні.
Нещодавно в Офісі президента висунули Росії умови для миру.
Так, очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що Київ не буде говорити з Москвою, доки її окупаційні війська перебувають на території України.
Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив на необхідності негайно вивести війська з території України, остаточно визнати, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету, закріпити зону демілітаризації (буферну зони) на території РФ тощо.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло