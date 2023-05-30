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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Боррель: Росія не піде на переговори, не вигравши війну в Україні

Боррель: Росія не піде на переговори, не вигравши війну в Україні
Фото: Урядовий портал

Росія буде готова до переговорів з Україною лише у випадку перемоги у війні.

Так вважає високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє CNN.

Він заявив, що “не налаштований оптимістично” щодо того, як розвиватиметься російсько-українська війна цього літа.

– Я не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа. Я бачу концентрацію військ з обох сторін, я бачу чіткий намір Росії виграти війну. Росія не піде на переговори, якщо вона не виграє війну, – сказав він, виступаючи в Барселоні.

Нещодавно в Офісі президента висунули Росії умови для миру.

Так, очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що Київ не буде говорити з Москвою, доки її окупаційні війська перебувають на території України.

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив на необхідності негайно вивести війська з території України, остаточно визнати, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету, закріпити зону демілітаризації (буферну зони) на території РФ тощо.

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Війна в Україні, Жозеп Боррель, Російська агресія
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