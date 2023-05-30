Это их внутренние проблемы и их будет становиться все больше — Игнат об атаке дронов на Москву

Утренняя атака дронов и Москву и область — внутренние проблемы России, их будет становиться все больше.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Читал, видел, порадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло в России. Это их внутренние проблемы и их будет все больше и больше, — сказал он.

По словам Игната, проблемы режиму будут создавать, в частности, Легион свобода России, который уже в Белгородской и других областях хочет сбросить кровавый режим российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, представитель Воздушных сил добавил, что легион Республики Ичкерия уже набирает обороты.

Игнат также выразил надежду, что и остальные территории РФ, а также Беларусь восстанут против тирании.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье РФ прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

СМИ также сообщали, что один из беспилотников сбили над селом Раздоры, что находится в 10 мин езды от резиденции диктатора Владимира Путина в селе Огарево.

Источник: телемарафон

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