Це їхні внутрішні проблеми і їх ставатиме все більше – Ігнат про атаку дронів на Москву

Ранкова атака дронів та Москву та область – внутрішні проблеми Росії, їх ставатиме дедалі більше.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

– Читав, бачив, порадувався. Більше нічого не можу сказати, що там відбулося у Росії. Це їхні внутрішні проблеми і їх буде дедалі більше, – сказав він.

За словами Ігната, проблеми режиму будуть створювати, зокрема, Легіон свобода Росії, який вже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим російського диктаора Володимира Путіна.

Окрім того, речник Повітряних сил додав, що легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів.

Ігнат також висловив сподівання, що й решта території РФ, а також Білорусь повстануть проти тиранії.

Вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялось про атаку понад 30 безпілотників.

ЗМІ також повідомляли, що один із безпілотників збили над селом Роздори, що розташоване за 10 хв їзди від резиденції диктатора Володимира Путіна в селі Огарьово.

Джерело: телемарафон

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