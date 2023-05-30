Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Глава Минобороны Украины Алексей Резников видит возможности для получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon в рамках так называемой авиационной коалиции.

Об этом он сказал в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France.

— Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом, — добавил он.

По его мнению, базовой моделью для коалиции истребителей должен стать американский F-16, а дополнить — Eurofighter и шведские Gripen.

Резников отметил, что в целом Украина нуждается в около 120 истребителях.

— Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более 5 тыс. Но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам, — добавил министр.

По его словам, Германия могла бы присоединиться к обучению украинских пилотов на Eurofighter, британцы уже готовы предложить такие курсы, а со Швецией обсуждается обучение на самолетах Saab Gripen.

Еще в феврале в Минобороны Великобритании говорили, что Украина сможет получить их истребители Eurofighter Typhoon только после окончания войны.

На днях Резников заявил, что принципиальное решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 принято.

Смотрите также
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные
Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников

Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Міноборони України, Німеччина, Алексей Резников, Украина-Германия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дания увеличит оборонные расходы до $21,4 млрд, из которых $2,8 млрд предоставит Украине
Данія
Украина отвлекающими операциями растягивает оборону РФ перед контрнаступлением — FT
Бої на фронті
Армия РФ – это бумажный тигр: генерал США сравнил боевые возможности ВСУ и оккупантов
танк ЗСУ
Смотрела с балкона, как сбивают дроны – Кличко о погибшей в Голосеевском районе женщине
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023
В Мелитополе вчера был насыщенный на “бавовну” день: Федоров рассказал детали
Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
В Одессе могут разрешить купаться в море — условия
Одеса
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)
Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)
Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)
Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь