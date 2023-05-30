Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников видит возможности для получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon в рамках так называемой авиационной коалиции.

Об этом он сказал в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France.

— Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом, — добавил он.

По его мнению, базовой моделью для коалиции истребителей должен стать американский F-16, а дополнить — Eurofighter и шведские Gripen.

Резников отметил, что в целом Украина нуждается в около 120 истребителях.

— Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более 5 тыс. Но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам, — добавил министр.

По его словам, Германия могла бы присоединиться к обучению украинских пилотов на Eurofighter, британцы уже готовы предложить такие курсы, а со Швецией обсуждается обучение на самолетах Saab Gripen.

Еще в феврале в Минобороны Великобритании говорили, что Украина сможет получить их истребители Eurofighter Typhoon только после окончания войны.

На днях Резников заявил, что принципиальное решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 принято.

Источник : Deutsche Welle

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