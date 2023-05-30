Германия может добавить Eurofighter в коалицию истребителей — Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников видит возможности для получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon в рамках так называемой авиационной коалиции.
Об этом он сказал в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France.
— Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом, — добавил он.
По его мнению, базовой моделью для коалиции истребителей должен стать американский F-16, а дополнить — Eurofighter и шведские Gripen.
Резников отметил, что в целом Украина нуждается в около 120 истребителях.
— Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более 5 тыс. Но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам, — добавил министр.
По его словам, Германия могла бы присоединиться к обучению украинских пилотов на Eurofighter, британцы уже готовы предложить такие курсы, а со Швецией обсуждается обучение на самолетах Saab Gripen.
Еще в феврале в Минобороны Великобритании говорили, что Украина сможет получить их истребители Eurofighter Typhoon только после окончания войны.
На днях Резников заявил, что принципиальное решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 принято.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло