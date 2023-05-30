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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Німеччина може додати Eurofighter до коаліції винищувачів – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Глава Міноборони України Олексій Резніков бачить можливості для отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon в межах так званої авіаційної коаліції.

Про це він сказав в інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest France.

– Якби Велика Британія та Німеччина об’єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було би важливим кроком, – додав він.

На його думку, базовою моделлю для коаліції винищувачів має стати американський F-16, а доповнити – Eurofighter та шведські Gripen.

Резніков наголосив, що загалом Україна потребує близько 120 винищувачів.

– Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад 5 тис. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам, – додав міністр.

За його словами, Німеччини могла б долучитися до навчання українських пілотів на Eurofighter, британці вже готові запропонувати такі курси, а зі Швецією обговорюється навчання на літаках Saab Gripen.

Ще у лютому в Міноборони Великої Британії говорили, що Україна зможе отримати їхні винищувачі Eurofighter Typhoon лише після закінчення війни.

Днями Резніков заявив, що принципове рішення про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 прийнято.

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Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Міноборони України, Німеччина, Олексій Резніков, Україна-Німеччина
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