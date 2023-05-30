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Валентина Летяк, редактор ленты

Под Бахмутом за сутки боевых столкновений не было — Череватый

Бахмут, Череватий

В районе Бахмута за последние сутки не было ни одного боевого столкновения, враг проводит ротацию, заменяя вагнеровцев на подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые — самые боеспособные из тех, что остались у врага.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— За последние дни мы наблюдали значительное уменьшение боев — было по два-три боевых столкновения. За эти сутки не было совсем. Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя группировку Вагнера и заменяя ее на подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые подразделения, — уточнил он.

По его словам, этот отвод угнетающе действует на кадровые подразделения ВС РФ, поскольку они видят, в каком состоянии вагнеровцы выходят из Бахмута.

— Восторга у них это не вызывает. Плюс в дорогу мы им щедро насыпаем. За сутки было 80 оккупантов уничтожено, 119 ранены. Также уничтожено одну БМП, беспилотник, зенитную пушку, два авто и пять полевых складов с боеприпасами, — подчеркнул Череватый.

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Бої за Бахмут

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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