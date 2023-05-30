Під Бахмутом за добу бойових зіткнень не було – Череватий

У районі Бахмуту за останню добу не було жодного бойового зіткнення, ворог проводить ротацію, замінюючи вагнерівців на підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецькі – найбоєздатніші з тих, що залишилися у ворога.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– За останні дні ми спостерігали значне зменшення боїв – було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи угруповання Вагнер і замінюючи його на підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецькі підрозділи, – уточнив він.

За його словами, це відведення гнітюче діє на кадрові підрозділи ЗС РФ, оскільки вони бачать, у якому стані вагнерівці виходять із Бахмута.

– Захоплення в них це не викликає. Плюс у дорогу ми їм щедро насипаємо. За добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено. Також знищено одну БМП, безпілотник, зенітну гармату, два авто і п’ять польових складів із боєприпасами, – наголосив Череватий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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