Вместе победим стратегию террора: Кулеба рассказал, каким должен быть ответ на атаки РФ
Ответом на каждую российскую атаку должно быть увеличение производства и поставок систем ПВО Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— На каждую российскую атаку, направленную на истощение украинской противовоздушной обороны, может быть только один ответ: увеличение производства и поставок систем противовоздушной обороны и боеприпасов партнерами из ЕС и НАТО, — написал он в Twitter.
Министр отметил, что это то, над чем работает Украина.
— Вместе мы победим очередную российскую стратегию террора, — подчеркнул Кулеба.
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