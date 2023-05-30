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Вместе победим стратегию террора: Кулеба рассказал, каким должен быть ответ на атаки РФ

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Ответом на каждую российскую атаку должно быть увеличение производства и поставок систем ПВО Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— На каждую российскую атаку, направленную на истощение украинской противовоздушной обороны, может быть только один ответ: увеличение производства и поставок систем противовоздушной обороны и боеприпасов партнерами из ЕС и НАТО, — написал он в Twitter.

Министр отметил, что это то, над чем работает Украина.

— Вместе мы победим очередную российскую стратегию террора, — подчеркнул Кулеба.

Отметим, что в ночь на 30 мая российские войска атаковали Киев и область дронами-камикадзе.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы было уничтожено более 20 беспилотников.

В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Ночью эвакуировали 20 жителей. Один человек погиб, четыре травмированы.

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Вместе победим стратегию террора: Кулеба рассказал, каким должен быть ответ на атаки РФ

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Ракетные удары России, Російська агресія
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