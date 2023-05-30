Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ

Відповіддю на кожну російську атаку має бути збільшення виробництва і постачання систем ППО Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборони, може бути лише одна відповідь: збільшення виробництва і постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів партнерами з ЄС і НАТО, – написав він у Twitter.

Міністр зазначив, що це те, над чим працює Україна.

– Разом ми переможемо чергову російську стратегію терору, – наголосив Кулеба.

Зазначимо, що в ніч на 30 травня російські війська атакували Київ та область дронами-камікадзе.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці було знищено понад 20 безпілотників.

У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Вночі евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані.

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