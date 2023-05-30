Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Відповіддю на кожну російську атаку має бути збільшення виробництва і постачання систем ППО Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборони, може бути лише одна відповідь: збільшення виробництва і постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів партнерами з ЄС і НАТО, – написав він у Twitter.

Міністр зазначив, що це те, над чим працює Україна.

– Разом ми переможемо чергову російську стратегію терору, – наголосив Кулеба.

Зазначимо, що в ніч на 30 травня російські війська атакували Київ та область дронами-камікадзе.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці було знищено понад 20 безпілотників.

У Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Вночі евакуювали 20 мешканців. Одна людина загинула, чотири травмовані.

Читайте також
Рятувались через діру в стіні: діти із пошкодженої багатоповерхівки у Києві розповіли, як вижили
Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
”Зливав” ворогу дані про оборону Чернігівщини: агента РФ засудили до 15 років в’язниці
СБУ
У НАТО вважають, що війна РФ проти України не завершиться за кілька місяців
ЗСУ
Генерал США про контрнаступ України: Ми побачимо колосальний успіх
Війна в Україні
Ігнат розповів, на що розраховували росіяни під час денної атаки 29 травня
Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ
Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ
нічна атака на Київ
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (30.05.2023)
Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (29.05.2023)
Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (29.05.2023)
Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь