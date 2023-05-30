Разом переможемо стратегію терору: Кулеба розповів, якою має бути відповідь на атаки РФ
Відповіддю на кожну російську атаку має бути збільшення виробництва і постачання систем ППО Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– На кожну російську атаку, спрямовану на виснаження української протиповітряної оборони, може бути лише одна відповідь: збільшення виробництва і постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів партнерами з ЄС і НАТО, – написав він у Twitter.
Міністр зазначив, що це те, над чим працює Україна.
– Разом ми переможемо чергову російську стратегію терору, – наголосив Кулеба.
Зазначимо, що в ніч на 30 травня російські війська атакували Київ та область дронами-камікадзе.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці було знищено понад 20 безпілотників.
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