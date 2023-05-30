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В НАТО считают, что война РФ против Украины не закончится через несколько месяцев

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Виль заявил, что война РФ против Украины не закончится через несколько месяцев.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

— Нам действительно было трудно представить такого рода широкомасштабную войну в Европе. Но это произошло. Нет, она не завершится за несколько месяцев,- сказал Дэвид ван Виль.

По его словам, НАТО нуждается в вооружениях, которые сейчас использует на поле боя Украина, чтобы выстоять и обороняться длительное время.

Помощник генсека НАТО отметил, что Альянс решит вопрос дальнейшего повышения готовности своих войск.

— Нам нужно больше производственных возможностей, чем мы имели в течение прошлых десятилетий, чтобы быть готовыми к сдерживанию России и защите союзников, — подчеркнул он.

Представитель НАТО добавил, что союзники поставляют Украине большое количество оружия, чтобы она могла вернуть свои территории.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет получить членство в Организации североатлантического договора, пока на ее территории продолжается война.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, НАТО, Росія, Украина
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