В НАТО считают, что война РФ против Украины не закончится через несколько месяцев

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Виль заявил, что война РФ против Украины не закончится через несколько месяцев.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

— Нам действительно было трудно представить такого рода широкомасштабную войну в Европе. Но это произошло. Нет, она не завершится за несколько месяцев,- сказал Дэвид ван Виль.

По его словам, НАТО нуждается в вооружениях, которые сейчас использует на поле боя Украина, чтобы выстоять и обороняться длительное время.

Помощник генсека НАТО отметил, что Альянс решит вопрос дальнейшего повышения готовности своих войск.

— Нам нужно больше производственных возможностей, чем мы имели в течение прошлых десятилетий, чтобы быть готовыми к сдерживанию России и защите союзников, — подчеркнул он.

Представитель НАТО добавил, что союзники поставляют Украине большое количество оружия, чтобы она могла вернуть свои территории.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет получить членство в Организации североатлантического договора, пока на ее территории продолжается война.

Источник : Укринформ

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