У НАТО вважають, що війна РФ проти України не завершиться за кілька місяців

Помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віль заявив, що війна РФ проти України не закінчиться за кілька місяців.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

– Нам дійсно було важко уявити такого роду широкомасштабну війну в Європі. Але це відбулося. Ні, вона не завершиться за кілька місяців,- сказав Девід ван Віль.

За його словами, НАТО потребує озброєнь, які нині використовує на полі бою Україна, щоб вистояти та оборонятися тривалий час.

Помічник генсека НАТО зазначив, що Альянс розв’яже питання подальшого підвищення готовності своїх військ.

– Нам потрібно більше виробничих можливостей, ніж ми мали протягом минулих десятиліть, щоб бути готовими до стримування Росії та захисту союзників, — підкреслив він.

Представник НАТО додав, що союзники постачають Україні велику кількість зброї, щоб вона могла повернути свої території.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе набути членства в Організації північноатлантичного договору, поки на її території триває війна.

Джерело : Укрінформ

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