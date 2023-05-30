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Юлия Соколова, редактор ленты

Украина вернула тела еще 79 погибших воинов – Минреинтеграции

шеврон ЗСУ
Фото: УНИАН

Во вторник, 30 мая, Украина вернула тела еще 79 погибших военнослужащих, которые погибли, защищая нашу страну от полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

– Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников… Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения, – говорится в сообщении.

Тела воинов удалось забрать с временно оккупированных территорий Украины. В этом процессе были задействованы Офис уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции и силовые структуры.

Возвращение тел погибших военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

В министерстве напомнили, куда можно сообщить о пропавших без вести:

  • работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести (0 800 339 247);
  • предоставить информацию можно лично уполномоченному (по телефону (099) 792-01-26);
  • в выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram (на номер (095) 896-04-21).

Как известно, Украина регулярно совершает операции по возвращению тел погибших военнослужащих. 5 мая удалось вернуть тела еще 80 защитников.

Кроме того, периодически происходят обмены пленными. Последний был проведен 25 мая, когда домой из российского плена вернулись 106 военных. Это восемь офицеров, 98 рядовых и сержантов, которые несли службу на Бахмутском направлении.

Источник: МинВОТ
Война в Украине, військовослужбовці, загиблі, ВСУ, Російська агресія
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