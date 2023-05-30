Україна повернула тіла ще 79 загиблих воїнів – Мінреінтеграції
У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла ще 79 військових, які загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабної агресії РФ.
Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
– Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців… Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання, – йдеться в повідомленні.
Тіла воїнів вдалося забрати з тимчасово окупованих територій України. У цьому процесі були задіяні Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції та силові структури.
Повернення тіл загиблих військовослужбовців здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
У міністерстві нагадали, куди можна повідомити про зниклих безвісти:
- працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти (0 800 339 247);
- надати інформацію можна особисто уповноваженому (за телефоном (099) 792-01-26);
- у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram (на номер (095) 896-04-21).
Як відомо, Україна регулярно здійснює операції з повернення тіл загиблих військовослужбовців. 5 травня вдалося повернути тіла ще 80 захисників.
Крім того, періодично відбуваються обміни полоненими. Останній було проведено 25 травня, коли додому з російського полону повернулися 106 військових. Це вісім офіцерів, 98 рядових і сержантів, які несли службу на Бахмутському напрямку.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло