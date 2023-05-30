Україна повернула тіла ще 79 загиблих воїнів – Мінреінтеграції

У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла ще 79 військових, які загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабної агресії РФ.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

– Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців… Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання, – йдеться в повідомленні.

Тіла воїнів вдалося забрати з тимчасово окупованих територій України. У цьому процесі були задіяні Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції та силові структури.

Повернення тіл загиблих військовослужбовців здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У міністерстві нагадали, куди можна повідомити про зниклих безвісти:

працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти (0 800 339 247);

надати інформацію можна особисто уповноваженому (за телефоном (099) 792-01-26);

у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram (на номер (095) 896-04-21).

Як відомо, Україна регулярно здійснює операції з повернення тіл загиблих військовослужбовців. 5 травня вдалося повернути тіла ще 80 захисників.

Крім того, періодично відбуваються обміни полоненими. Останній було проведено 25 травня, коли додому з російського полону повернулися 106 військових. Це вісім офіцерів, 98 рядових і сержантів, які несли службу на Бахмутському напрямку.

Джерело : МінТОТ

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