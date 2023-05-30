Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна повернула тіла ще 79 загиблих воїнів – Мінреінтеграції

шеврон ЗСУ
Фото: УНІАН

У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла ще 79 військових, які загинули, захищаючи нашу країну від повномасштабної агресії РФ.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

– Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців… Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання, – йдеться в повідомленні.

Тіла воїнів вдалося забрати з тимчасово окупованих територій України. У цьому процесі були задіяні Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції та силові структури.

Повернення тіл загиблих військовослужбовців здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У міністерстві нагадали, куди можна повідомити про зниклих безвісти:

  • працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти (0 800 339 247);
  • надати інформацію можна особисто уповноваженому (за телефоном (099) 792-01-26);
  • у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram (на номер (095) 896-04-21).

Як відомо, Україна регулярно здійснює операції з повернення тіл загиблих військовослужбовців. 5 травня вдалося повернути тіла ще 80 захисників.

Крім того, періодично відбуваються обміни полоненими. Останній було проведено 25 травня, коли додому з російського полону повернулися 106 військових. Це вісім офіцерів, 98 рядових і сержантів, які несли службу на Бахмутському напрямку.

Джерело: МінТОТ
Війна в Україні, військовослужбовці, загиблі, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Данія збільшить оборонні витрати до $21,4 млрд, з яких $2,8 млрд надасть Україні
Данія
Україна відволікаючими операціями розтягує оборону РФ перед контрнаступом – FT
Бої на фронті
Армія РФ – це паперовий тигр: генерал США порівняв бойові можливості ЗСУ та окупантів
танк ЗСУ
Дивилася з балкону, як збивають дрони – Кличко про загиблу в Голосіївському районі жінку
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023
У Мелітополі вчора був насичений на “бавовну” день: Федоров розповів деталі
Україна повернула тіла ще 79 загиблих воїнів – Мінреінтеграції
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (30.05.2023)
Україна повернула тіла ще 79 загиблих воїнів – Мінреінтеграції
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (29.05.2023)
Україна повернула тіла ще 79 загиблих воїнів – Мінреінтеграції
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (29.05.2023)
Україна повернула тіла ще 79 загиблих воїнів – Мінреінтеграції
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь