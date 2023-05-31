CV-90. Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП – Минобороны
Украинские защитники получат от Швеции БМП CV-90.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
— Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО, — говорится в сообщении.
Отмечено, что украинские экипажи уже завершают подготовку по их освоению.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет — открытый вопрос.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло