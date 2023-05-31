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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

CV-90. Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП – Минобороны

CV-90. Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП – Минобороны

Украинские защитники получат от Швеции БМП CV-90.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

— Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров. Бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО, — говорится в сообщении.

Отмечено, что украинские экипажи уже завершают подготовку по их освоению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет — открытый вопрос.

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БМП, Война в Украине, Міноборони, Швеция
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