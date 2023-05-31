CV-90. Україна отримає від Швеції одні з найсучасніших БМП – Міноборони

Українські захисники отримають від Швеції БМП CV-90.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

– Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що українські екіпажі вже завершують підготовку з їхнього опанування.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, та коли це станеться – відкрите питання.

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