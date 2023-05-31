CV-90. Україна отримає від Швеції одні з найсучасніших БМП – Міноборони
Українські захисники отримають від Швеції БМП CV-90.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
– Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що українські екіпажі вже завершують підготовку з їхнього опанування.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, та коли це станеться – відкрите питання.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло