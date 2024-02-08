Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции

Представители Украины и Швеции 7 февраля 2024 года обсудили сроки, обязательства и финансовые условия приобретения для ВСУ партии боевых машин пехоты CV-90 (Combat Vehicle 90) шведского производства. В январе 2024 года Агентство оборонных материалов Швеции получило разрешение от правительства на проведение переговоров по поставке Украине БМП CV-90.

В июне 2023 года CV-90 (Combat Vehicle 90) уже были замечены в боях под Бахмутом. В прошлом году сообщалось, что ВСУ могут получить около 50 единиц такой техники вместе с самоходными артиллерийскими установками Archer. Впоследствии Киев и Стокгольм детализировали договоренность о совместном производстве боевых машин пехоты CV-90 в Украине и локализации производства.

Что известно о боевых машинах пехоты CV90 – читайте дальше в материале.

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Общие сведения

Производителем CV90 является компания Hägglunds, принадлежащая британской BAE Systems. На вооружении в Швеции БМП находятся с 1993 года.

Всего было выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большинство из которых экспортировано в другие страны.

В качестве главного вооружения используются 40-мм автоматическая пушка Bofors L70, 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II или 35-мм Bushmaster III.

Бронирование состоит из керамической аппликационной брони, которая должна защищать от снарядов калибром до 30 мм.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию 19 августа было заявлено, что Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве БМП CV-90 в Украине.

— Сегодня мы детализировали нашу договоренность по совместному производству CV-90 в Украине, локализацию этого производства, ремонты и тому подобное. Это очень важно для нас. Это пример того, что сотрудничество в сфере безопасности, сотрудничество в производстве полностью отражает единство наших ценностей, — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Швеции.

Технические характеристики БМП CV90:

Масса – 23-37 т (модификации Mk0 – Mk IV)

Длина – 6,55 м

Ширина – 3,1 м

Высота – 2,7 м

Экипаж – 3 (командир, наводчик, водитель)

Десант – 7-8 бойцов

Вооружение – 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70 или 35-мм автоматическая пушка L/50 Bushmaster (экспортные модели MkIII и MkIV); 30-мм автоматическая пушка L/40 Bushmaster (экспортные модели MkI и MkII)

Вооружение – 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70 или 35-мм автоматическая пушка L/50 Bushmaster (экспортные модели MkIII и MkIV); 30-мм автоматическая пушка L/40 Bushmaster (экспортные модели MkI и MkII) Вторичное вооружение – 7,62-мм пулемет Ksp m/39, 6×76 мм гранатометов

Двигатель – 14-л дизельный Scania DS14 I6 или 16-л дизельный DC16 V8

Мощность – 550-1000 л.с. (410-745 кВт)

Оперативный диапазон – 320 км

Максимальная скорость – 70 км/ч

Фото: BAE Systems

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