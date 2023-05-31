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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Карта боевых действий на 31.05.2023 – ситуация на фронте

військовий ЗСУ

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 22 вражеские атаки. Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 31.05.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 31 мая 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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