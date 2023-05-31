Бедрак Виктория, редактор ленты
Карта боевых действий на 31.05.2023 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки украинские защитники отбили 22 вражеские атаки. Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
Карта боевых действий в Украине на 31.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 462-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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