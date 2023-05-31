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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 31.05.2023 – ситуація на фронті

військовий ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники відбили 22 ворожі атаки. Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 31.05.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 31 травня 2023

Фото: ISW

Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року до 31 травня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 802;
  • бойові броньовані машини ‒ 7 472 (+3);
  • артилерійські системи – 3 460 (+15);
  • РСЗВ – 575;
  • засоби ППО ‒ 333 (+1);
  • літаки – 313;
  • гелікоптери – 298;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32);
  • крилаті ракети ‒ 1 107;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6 230 (+11);
  • спеціальна техніка ‒ 454.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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