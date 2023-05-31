Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 31.05.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби українські захисники відбили 22 ворожі атаки. Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.
Карта бойових дій в Україні на 31.05.2023
Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року до 31 травня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 802;
- бойові броньовані машини ‒ 7 472 (+3);
- артилерійські системи – 3 460 (+15);
- РСЗВ – 575;
- засоби ППО ‒ 333 (+1);
- літаки – 313;
- гелікоптери – 298;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32);
- крилаті ракети ‒ 1 107;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6 230 (+11);
- спеціальна техніка ‒ 454.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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