Карта бойових дій на 31.05.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби українські захисники відбили 22 ворожі атаки. Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 31.05.2023

Орієнтовні втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року до 31 травня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 802;

бойові броньовані машини ‒ 7 472 (+3);

артилерійські системи – 3 460 (+15);

РСЗВ – 575;

засоби ППО ‒ 333 (+1);

літаки – 313;

гелікоптери – 298;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32);

крилаті ракети ‒ 1 107;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 6 230 (+11);

спеціальна техніка ‒ 454.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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