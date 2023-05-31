В районе Стрелецкой бухты Севастополя слышна стрельба — СМИ
В районе Стрелецкой бухты временно оккупированного Севастополя слышна стрельба.
Об этом сообщает корреспондент Telegram-канала Крым.Реалии.
Стрельба началась в 11:40 утра. Выстрелы были слышны с перерывами.
Характер очередей был похож на действия при сбивании воздушных объектов.
Отмечается, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, обеспечивающих береговую охрану. В акватории бухты — место стоянки военных кораблей РФ.
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