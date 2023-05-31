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Валентина Чорна, редактор ленты

В районе Стрелецкой бухты Севастополя слышна стрельба — СМИ

В районе Стрелецкой бухты Севастополя слышна стрельба — СМИ
Фото: Pixabay

В районе Стрелецкой бухты временно оккупированного Севастополя слышна стрельба.

Об этом сообщает корреспондент Telegram-канала Крым.Реалии.

Стрельба началась в 11:40 утра. Выстрелы были слышны с перерывами.

Характер очередей был похож на действия при сбивании воздушных объектов.

Отмечается, что на берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, обеспечивающих береговую охрану. В акватории бухты — место стоянки военных кораблей РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Крым, Російська агресія, Севастополь
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