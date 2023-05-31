У районі Стрілецької бухти Севастополя чути стрілянину – ЗМІ
У районі Стрілецької бухти тимчасово окупованого Севастополя чути стрільбу.
Про це повідомляє кореспондент Telegram-каналу Крым.Реалии.
Стрільба почалася об 11:40 ранку. Постріли було чути з перервами.
Характер черг був схожий на дії при збиванні повітряних об’єктів.
Зазначається, що на берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, що забезпечують берегову охорону. В акваторії бухти – місце стоянки військових кораблів РФ.
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