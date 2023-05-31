У районі Стрілецької бухти Севастополя чути стрілянину – ЗМІ

У районі Стрілецької бухти тимчасово окупованого Севастополя чути стрільбу.

Про це повідомляє кореспондент Telegram-каналу Крым.Реалии.

Стрільба почалася об 11:40 ранку. Постріли було чути з перервами.

Характер черг був схожий на дії при збиванні повітряних об’єктів.

Зазначається, що на берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, що забезпечують берегову охорону. В акваторії бухти – місце стоянки військових кораблів РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.