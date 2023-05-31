Хотят остановить контрнаступление ВСУ: оккупанты минируют завод Титан в Армянске

Российские оккупанты начали минировать крымский завод Титан, который расположен возле города Армянск.

Об этом сообщают в партизанском движении Атеш.

Отмечается, что таким образом оккупанты хотят остановить контрнаступление ВСУ и обвинить Украину в “экологическом терроризме”.

— Видимо, рашисты считают, что украинские силы вскоре будут на админгранице с Крымом. Это делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в “экологическом терроризме”. Гарантируем, что на это никто не поведется, — говорится в сообщении.

Титан — это предприятие в Крыму, крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы.

Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

Завод располагает двумя цехами (Титан-1 и Титан-2) по производству диоксида титана проектной мощностью по 40 тыс. тонн в год каждый.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Атеш

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