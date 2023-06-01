Лишь временное затишье: Сырский объяснил, что происходит в районе Бахмута
Российские оккупанты временно изменили формат операции на Бахмутском направлении. Именно поэтому в районе города Бахмут (Донецкая область) наблюдается так называемое затишье.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в комментарии изданию Украинская правда.
Он подтвердил, что ситуация на Бахмутском направлении сейчас изменилась. Там произошло существенное уменьшение активных действий войск РФ. В то же время оккупанты нарастили количество обстрелов из тяжелого вооружения – артиллерии и минометов.
– На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности, – отметил генерал.
Сырский обратил внимание, что в районе Бахмута происходит замена наемников террористического формирования ЧВК Вагнера на подразделения регулярной армии РФ.
– Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений Вагнера и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье, — подчеркнул он.
Сырский добавил, что агрессор хочет перехватить инициативу, чтобы не допустить контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины и самому перейти в наступление.
Генерал также сообщил, что украинские военные в последние дни приостановили продвижение на флангах в районе Бахмута.
На днях в Минобороны Украины сообщали, что враг контролирует большую часть Бахмута. Однако ВСУ удерживают окрестности города в юго-западной части, некоторые объекты и фактически контролируют вход в Бахмут.
В ведомстве отмечали, что поскольку ВСУ заняли часть господствующих высот вокруг Бахмута, это позволяет усложнять врагу любые операции.
Источник: Telegram Александра Сырского
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