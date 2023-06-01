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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Лишь временное затишье: Сырский объяснил, что происходит в районе Бахмута

Олександр Сирський

Российские оккупанты временно изменили формат операции на Бахмутском направлении. Именно поэтому в районе города Бахмут (Донецкая область) наблюдается так называемое затишье.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в комментарии изданию Украинская правда.

Он подтвердил, что ситуация на Бахмутском направлении сейчас изменилась. Там произошло существенное уменьшение активных действий войск РФ. В то же время оккупанты нарастили количество обстрелов из тяжелого вооружения – артиллерии и минометов.

– На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности, – отметил генерал.

Сырский обратил внимание, что в районе Бахмута происходит замена наемников террористического формирования ЧВК Вагнера на подразделения регулярной армии РФ.

– Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений Вагнера и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье, — подчеркнул он.

Сырский добавил, что агрессор хочет перехватить инициативу, чтобы не допустить контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины и самому перейти в наступление.

Генерал также сообщил, что украинские военные в последние дни приостановили продвижение на флангах в районе Бахмута.

На днях в Минобороны Украины сообщали, что враг контролирует большую часть Бахмута. Однако ВСУ удерживают окрестности города в юго-западной части, некоторые объекты и фактически контролируют вход в Бахмут.

В ведомстве отмечали, что поскольку ВСУ заняли часть господствующих высот вокруг Бахмута, это позволяет усложнять врагу любые операции.

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Источник: Telegram Александра Сырского

Источник: Украинская правда
Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Александр Сырский, Російська агресія
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