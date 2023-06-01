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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Лише тимчасове затишшя: Сирський пояснив, що відбувається в районі Бахмута

Олександр Сирський

Російські окупанти тимчасово змінили формат операції на Бахмутському напрямку. Саме тому в районі міста Бахмут (Донецька область) спостерігається так зване затишшя.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський у коментарі виданню Українська правда.

Він підтвердив, що ситуація на Бахмутському напрямку зараз змінилася. Там відбулося суттєве зменшення активних дій військ РФ. Водночас окупанти наростили кількість обстрілів із важкого озброєння – артилерії та мінометів.

– На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності, – зазначив генерал.

Сирський звернув увагу, що в районі Бахмута відбувається заміна найманців терористичного формування ПВК Вагнера на підрозділи регулярної армії РФ.

– Тимчасово відбулася зміна формату операції, що повʼязано із виведенням підрозділів Вагнера та заміною їх на армійські та десантні частини. Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, на жаль, це лише тимчасове затишшя, – наголосив він.

Сирський додав, що агресор хоче перехопити ініціативу, щоб не допустити контрнаступальних дій Збройних сил України та самому перейти у наступ.

Генерал також повідомив, що українські військові останніми днями призупинили просування на флангах у районі Бахмута.

Днями в Міноборони України повідомляли, що ворог контролює більшу частину Бахмута. Проте ЗСУ утримують околиці міста в південно-західній частині, деякі об’єкти, і фактично контролюють вхід у Бахмут.

У відомстві зазначали, що оскільки ЗСУ зайняли частину панівних висот довкола Бахмута, це дозволяє ускладнювати ворогу будь-які операції.

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Джерело: Telegram Олександра Сирського

Джерело: Українська правда
Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський, Російська агресія
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