Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве

Ночью 1 июня во время обстрела Киева не все успели добежать до укрытия в детской поликлинике Деснянского района.

Об этом рассказали очевидцы корреспонденту Владиславу Паливоде, который сейчас работает на месте происшествия.

– Очевидцы рассказывают, что в этой поликлинике есть укрытие. Вероятно, именно туда ночью люди бежали, чтобы спрятаться от ракетного обстрела. Но, к сожалению, три человека не успели туда добежать и погибли. Еще десять человек тут ранены, – отметил корреспондент в эфире телемарафона Єдині новини.

По уточненным данным от Киевской городской военной администрации, среди трех погибших – 11-летний ребенок.

Возле поликлиники, где упали обломки сбитой ракеты, – огромная воронка. В самом медицинском заведении выбиты все окна.

Повыбивало стекла и в близлежащих многоэтажках.

Одна из жительниц в комментарии для телемарафона Єдині новини рассказала, что взрыв был очень мощный, а события разворачивались очень быстро.

– Пожалуй, все происходило в течение 15 минут. Сирена тревоги, работа ПВО, столб коричневого дыма, очевидно, из воронки у поликлиники и рядом светлый столб. Это насколько я могла увидеть в сумеречном небе, – рассказывает женщина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минздрав

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