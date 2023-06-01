Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве
Ночью 1 июня во время обстрела Киева не все успели добежать до укрытия в детской поликлинике Деснянского района.
Об этом рассказали очевидцы корреспонденту Владиславу Паливоде, который сейчас работает на месте происшествия.
– Очевидцы рассказывают, что в этой поликлинике есть укрытие. Вероятно, именно туда ночью люди бежали, чтобы спрятаться от ракетного обстрела. Но, к сожалению, три человека не успели туда добежать и погибли. Еще десять человек тут ранены, – отметил корреспондент в эфире телемарафона Єдині новини.
По уточненным данным от Киевской городской военной администрации, среди трех погибших – 11-летний ребенок.
Возле поликлиники, где упали обломки сбитой ракеты, – огромная воронка. В самом медицинском заведении выбиты все окна.
Повыбивало стекла и в близлежащих многоэтажках.
Одна из жительниц в комментарии для телемарафона Єдині новини рассказала, что взрыв был очень мощный, а события разворачивались очень быстро.
– Пожалуй, все происходило в течение 15 минут. Сирена тревоги, работа ПВО, столб коричневого дыма, очевидно, из воронки у поликлиники и рядом светлый столб. Это насколько я могла увидеть в сумеречном небе, – рассказывает женщина.
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Фото: Минздрав
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