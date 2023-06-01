Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
На Харьковщине в лесу нашли живой 2-летнюю девочку, которую искали несколько суток
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве

Швидка допомога

Ночью 1 июня во время обстрела Киева не все успели добежать до укрытия в детской поликлинике Деснянского района.

Об этом рассказали очевидцы корреспонденту Владиславу Паливоде, который сейчас работает на месте происшествия.

– Очевидцы рассказывают, что в этой поликлинике есть укрытие. Вероятно, именно туда ночью люди бежали, чтобы спрятаться от ракетного обстрела. Но, к сожалению, три человека не успели туда добежать и погибли. Еще десять человек тут ранены, – отметил корреспондент в эфире телемарафона Єдині новини.

По уточненным данным от Киевской городской военной администрации, среди трех погибших – 11-летний ребенок.

Возле поликлиники, где упали обломки сбитой ракеты, – огромная воронка. В самом медицинском заведении выбиты все окна.

Повыбивало стекла и в близлежащих многоэтажках.

Одна из жительниц в комментарии для телемарафона Єдині новини рассказала, что взрыв был очень мощный, а события разворачивались очень быстро.

– Пожалуй, все происходило в течение 15 минут. Сирена тревоги, работа ПВО, столб коричневого дыма, очевидно, из воронки у поликлиники и рядом светлый столб. Это насколько я могла увидеть в сумеречном небе, – рассказывает женщина.

Читайте также
Атака на Киев в День защиты детей: трое погибших, среди них – ребенок
Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минздрав

Война в Украине, Київ, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кадыровцы могут заменить вагнеровцев на Бахмутском направлении — ISW
Рамзан Кадиров
Атака на Киев в День защиты детей: трое погибших, среди них – ребенок
Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Карта боевых действий на 01.06.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Путин нервничает перед наступлением ВСУ: экс-генерал США объяснил, почему РФ взорвала дорогу на границе
Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
Не все успели добежать до укрытия: детали падения обломков ракеты возле поликлиники в Киеве
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь