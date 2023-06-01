Укриття просто не відкрили та й усе – чоловік загиблої під час обстрілу Києва

Уночі 1 червня під час обстрілу Києва не всі потрапили до укриття, що є в дитячій поліклініці Деснянського району.

Про це розповіли очевидці кореспонденту Владиславу Паливоді, який наразі працює на місці події.

– Очевидці розповідають, що в цій поліклініці є укриття. Імовірно, саме туди вночі люди бігли, щоб сховатися від ракетного обстрілу. Але, на жаль, троє людей не встигли туди добігти й загинули. Ще десятьох людей тут поранено, – зазначив кореспондент в ефірі телемарафону Єдині новини.

Оновлено о 08:20. Однак, як розповів у коментарі Суспільному місцевий житель Ярослав, який уночі втратив там дружину, укриття людям просто не відкрили.

– Була тривога. Люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й усе. Люди стукали, дуже довго стукали. Були і жінки, і діти. І ніхто не відчинив, – говоритть крізь сльози чоловік.

Уламки впали саме в той момент, коли чоловік побіг на інший бік будівлі гукати, щоб відчинили.

Його дружина та донька в цей час продовжували стукати в двері.

Із дитиною, каже Ярослав, усе добре, а дружина загинула.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За свідченнями очевидців, уламки впали поруч із поліклінікою через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги поруч.

За уточненими даними від Київської міської військової адміністрації, серед трьох загиблих – 11-річна дитина.

Біля поліклініки, де влучили уламки збитої ракети, – величезна вирва. У самому медичному закладі вибиті всі вікна.

Повибивало шибки і в довколишніх багатоповерхівках.

Одна із жительок у коментарі для телемарафону Єдині новини розповіла, що вибух був дуже потужним, а події розгорталися дуже швидко.

– Мабуть, усе відбувалося протягом 15 хвилин. Сирена тривоги, робота ППО, стовп коричневого диму, очевидно, із вирви біля поліклініки й поруч світлий стовп. Це наскільки я могла побачити в сутінковому небі, – розповідає жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: МОЗ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.