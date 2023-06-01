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Илья Нежигай, редактор ленты

Атака на Киев в День защиты детей: РФ убила двух матерей и 9-летнюю девочку

Атака на Киев в День защиты детей: РФ убила двух матерей и 9-летнюю девочку

В ночь на 1 июня Россия нанесла удары по Киеву.

Обновлено в 09:07. Как уточнили в Нацполиции, оккупанты, запустив в День защиты детей по столице семь баллистических ракет Искандер-М и три крылатых ракеты Искандер-К, убили девятилетнюю девочку, ее 34-летнюю маму и еще одну 33-летнюю женщину (ее дочь уцелела).

Еще 12 человек получили ранения.

Обновлено в 07:46.

— Первый день лета. День защиты детей. А рашисты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей. Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты на Киев полетели не с самолетов, — написал глава КГВА.

По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами ПВО, впрочем жертвы и разрушения появились от падения обломков.

Деснянский район

По предварительной информации, в Деснянском районе 3 погибших.

Также в результате падения обломков ракет 7 людей были госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте.

Относительно повреждений, то в результате падения обломков есть повреждения одной из детских поликлиник района.

В жилом секторе в доме были выбиты окна и двери, а взрывной волной сорвало балкон.

Также обломками были повреждены две школы, где выбиты окна и двери, а также детский сад, где взрывной волной вынесло окна.

В частности, обломки упали и повредили участковый пункт полиции.

Также на одной из улиц загорелась машина на проезжей части дороги. Впоследствии огонь потушили.

Днепровский район

В результате атаки России пострадали три человека, двое из которых — госпитализированы.

В Днепровском районе обломками был поврежден жилой дом, где возникло сильное задымление, а взрывной волной выбило окна.

Также было зафиксировано возгорание припаркованных авто, а падение обломков также произошло на проезжую часть.

Дарницкий район

В КГВА говорят, что информация о пострадавших в Дарницком районе пока отсутствует.

Что касается повреждений, то в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Кроме того, был поврежден трубопровод горячего водоснабжения, а также зафиксировано падение обломков на нежилое здание, в результате чего зафиксированы разрушения на первом этаже.

Также обломки упали во дворах домов и на проезжей части.

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Источник: Виталий Кличко, КГВА

Фото: КГВА

Взрыв, Київ, ракетний удар
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