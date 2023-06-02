Закрытое укрытие в Киеве: задержаны три должностных лица РГА и охранник медучреждения
В рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие в Киеве правоохранители задержали четырех человек: первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя, а также охранника.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Трем задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику — по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, которое привело к смерти.
Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Отметим, что в ночь на 1 июня во время ракетной атаки РФ в столице погибли ребенок и две женщины.
Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты. По данному факту было начато уголовное производство.
Фото: Киевская городская прокуратура
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