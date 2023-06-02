Закрите укритття у Києві: затримано трьох посадовців РДА і охоронця медзакладу
У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття у Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю – за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.
Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
Зазначимо, що в ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у столиці загинули дитина та дві жінки.
Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.
Фото: Київська міська прокуратура
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