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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Закрите укритття у Києві: затримано трьох посадовців РДА і охоронця медзакладу

поліція

У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття у Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю – за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення в небезпеці, яке призвело до смерті.

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Зазначимо, що в ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у столиці загинули дитина та дві жінки.

Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

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Фото: Київська міська прокуратура

Війна в Україні, Київ, Російська агресія
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