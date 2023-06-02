Головне, щоб його відчула Росія: Зеленський про майбутній контрнаступ ЗСУ

Росія та її війська відчують, коли відбуватиметься український контрнаступ. Його результатом має стати звільнення від російських загарбників окупованих українських територій.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

— Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а відчула. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій – це і є результат контрнаступу. Коли це буде відбуватись, ви зрозумієте, що він відбувається, – сказав Зеленський.

Раніше керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ ЗСУ скоро розпочнеться. Україна вже отримала необхідну мінімальну кількість озброєння та військової техніки.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна “не має права на помилку” в питанні контрнаступу, оскільки це “історична можливість”, яку “ми не можемо втратити”.

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