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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Накапливаем силы: Украина готовит новые бригады с севера до юга

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина готовит новые бригады с севера до юга, накапливая силы.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Очень внимательно – ситуация на передовой, во всех тех точках, где сейчас наиболее жестко. Не буду говорить об этом более подробно – действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. И отдельно провел совещание по подготовке новых наших бригад, тех, которые с севера до юга нашего государства накапливают силу, — сообщил он.

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Также глава государства сообщил о развитии сотрудничества с Эстонией и продвижении экспорта цифровых решений.

— Раньше именно из Эстонии украинцы брали пример в развитии цифровых решений. А сейчас мы вышли на такой уровень, когда уже на базе нашей украинской Дії будет создано государственное приложение в Эстонии. То, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно, будет удобным и полезным для других народов. И это еще один компонент нашего лидерства, украинского лидерства. Мы обсудили с господином президентом Эстонии дальнейшее сотрудничество, в частности, в цифровизации, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Дія поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских – в Латинской Америке и Африке.

Напомним, что в Киев с визитом в пятницу, 2 июня, прибыл президент Эстонии Алар Карис, где встретился с Зеленским.

Война в Украине, Владимир Зеленский
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