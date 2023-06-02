Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня

Україна готує нові бригади від півночі до півдня, накопичуючи сили.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Дуже уважно – ситуація на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше – дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу, – повідомив він.

Також голова нашої держави повідомив про розвиток співпраці з Естонією й просування експорту цифрових рішень.

– Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української Дії буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства. Ми обговорили з паном президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації, – сказав Зеленський.

Він додав, що Дія допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських – у Латинській Америці та Африці.

Нагадаємо, що до Києва з візитом у п’ятницю, 2 червня, прибув президент Естонії Алар Каріс, де зустрівся з Зеленським.

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