Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна готує нові бригади від півночі до півдня, накопичуючи сили.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Дуже уважно – ситуація на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше – дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу, – повідомив він.

Читайте також
Зеленський провів Ставку: по Україні відбудеться ревізія всіх укриттів
Володимир Зеленський

Також голова нашої держави повідомив про розвиток співпраці з Естонією й просування експорту цифрових рішень.

– Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української Дії буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства. Ми обговорили з паном президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації, – сказав Зеленський.

Він додав, що Дія допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських – у Латинській Америці та Африці.

Нагадаємо, що до Києва з візитом у п’ятницю, 2 червня, прибув президент Естонії Алар Каріс, де зустрівся з Зеленським.

Війна в Україні, Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня
Україна має план Б, РФ у ньому немає: Сольський про блокування Москвою зернової угоди
зерно
РФ перекидає курсантів з гранатометами до кордону з Україною – Генштаб ЗСУ
Мобілізація в Росії
Амфібія з гарматою: характеристики та особливості БТР TPz 1 Fuchs
Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня
Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес
Олександр Камишін
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Накопичуємо сили: Україна готує нові бригади від півночі до півдня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь