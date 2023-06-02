Зеленский провел Ставку: по Украине пройдет ревизия всех укрытий

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, о чем сообщил в Telegram.

Участники обсудили гибель людей в результате атаки на Киев возле закрытого бомбоубежища в Деснянском районе столицы.

— Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища. Поручил члену Ставки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет — через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, — то же по Украине, — сообщил президент.

Вторым вопросом, который рассматривался на Ставке, было комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха, а также пути совершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

Также рассматривали ситуацию на фронте, но глава государства не уточнил деталей.

Четвертым вопросом Ставки был всеобъемлющий доклад разведки о странах, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Президент добавил, что готовятся соответствующие решения.

Напомним, в результате ночной атаки РФ по Киеву погибли три человека, 16 получили ранения. Три человека, которые погибли в Деснянском районе Киева ночью 1 июня, не смогли попасть в укрытие в поликлинике №3.

В рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию в Киеве правоохранители задержали четырех человек: первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя, а также охранника.

2 июня городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что укрытия в Киеве будут доступны круглосуточно. По его словам, патрульная полиция поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час.

Источник: Владимир Зеленский

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