Загибель людей через недопуск у сховище: у Києві чотирьом особам повідомлено про підозру

У Києві під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури трьом посадовим особам районної державної адміністрації та охоронцю медичного закладу було повідомлено про підозру. Вони були затримані в рамках розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян в укриття.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

– Першому заступнику Деснянської РДА, директору медустанови та його заступнику інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю – залишення у небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України), – сказано у повідомленні, опублікованому в Telegram.

Пресслужба МВС повідомляє, що поліція повідомила про підозру першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки); директору лікарні (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України); заступнику директора з технічних питань (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України); охоронцю (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці).

Поліцейські провели опитування очевидців, постраждалих та персоналу медустанови. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також знайшли ключі, якими можна було відкрити укриття з обох боків, зайшли у бомбосховища та переконалися, що вхідні двері справді були зачинені.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше в рамках слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медустанові, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Продовжуються слідчі дії у кримінальному провадженні. За їх результатами буде надано правову оцінку дій посадових осіб КМДА.

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня РФ випустила по Києву десять ракет Іскандер, внаслідок чого загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося у момент, коли вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

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