В Бахмуте ситуация условно стабильная, ВСУ контролируют юго-западные окраины — Маляр
Сейчас ситуацию в Бахмуте Донецкой области можно назвать условно стабильной, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— Мы контролируем юго-западные окраины. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии, — уточнила она.
В то же время основные усилия на востоке РФ по-прежнему сосредотачивает на том, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, впрочем, как отметила Маляр, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления Сил обороны.
— Враг истощился и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку…Зато география наступательных действий несколько иная. На трех из указанных направлений — Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское — в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем на Бахмутском направлении враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог, — уточнила заместитель главы Минобороны.
На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях, по ее словам, враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но также безуспешно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 465-е сутки.
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