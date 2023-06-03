В Бахмуте ситуация условно стабильная, ВСУ контролируют юго-западные окраины — Маляр

Сейчас ситуацию в Бахмуте Донецкой области можно назвать условно стабильной, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Мы контролируем юго-западные окраины. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии, — уточнила она.

В то же время основные усилия на востоке РФ по-прежнему сосредотачивает на том, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, впрочем, как отметила Маляр, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления Сил обороны.

— Враг истощился и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку…Зато география наступательных действий несколько иная. На трех из указанных направлений — Бахмутское, Авдеевское, Шахтерское — в течение суток враг наступательных действий не проводил. Вместе с тем на Бахмутском направлении враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог, — уточнила заместитель главы Минобороны.

На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях, по ее словам, враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но также безуспешно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 465-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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