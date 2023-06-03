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Илья Нежигай, редактор ленты

Ракетный удар РФ по Торецку и взрывы в Мелитополе: 465-й день войны

Ракетный удар РФ по Торецку и взрывы в Мелитополе: 465-й день войны
3 июня, 1:22

Оккупанты готовят население Мариуполя к эвакуации перед контрнаступлением ВСУ

В оккупированном Мариуполе планируют эвакуировать жителей.

В местных Telegram-каналах начали появляться фотографии объявления в одном из жилищных кооперативов Мариуполя, где составляют списки на эвакуацию.

Такие действия оккупанты связывают с ожиданием активизации боевых действий в конце лета.

Кроме того, в сообщении сказано о необходимости жителям оплатить коммунальные счета, а за неуплату угрожают административной ответственностью.

3 июня, 0:38

Данилов подтвердил, что в дронах Shahed были обнаружены запчасти из западных стран

В беспилотных летательных аппаратах Shahed были обнаружены запчасти из стран, которые являются партнерами Украины.

Об этом в эфире телемарафону Єдині новини сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя информацию о том, что некоторые страны помогают РФ не только обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов.

Он отметил, что нужно разобраться, как Россия, прибывая под ограничениями, использует запчасти стран, которые являются очень дружественными к Украине, ее партнерами.

— Это не первый такой случай. Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты Shahed. Мы имеем в наличии почти целый Shahed. Так случилось, что приземлили неоднократно наши военные эту мразь железную, которая несет смерть нашим гражданам. Разобрали, и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России, — говорит Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что запчасти производства 2019-2021 годов могли закупить заранее, еще во время подготовки к полномасштабной войне.

— Но это не снимает определенных процессов, которые находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки сегодня, — подчеркнул он.

Война в Украине
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