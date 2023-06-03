Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Наразі ситуацію у Бахмуті Донецької області можна назвати умовно стабільною, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Ми контролюємо південно-західні околиці. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибулими загонами регулярної армії, – уточнила вона.

Водночас основні зусилля на сході РФ, як і раніше, зосереджує на тому, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, проте, як зауважила Маляр, ворогу не вдається просуватись через потужний супротив Сил оборони.

– Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування…Натомість географія наступальних дій дещо інша. На трьох із зазначених напрямків – Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський – протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг, – уточнила заступниця глави Міноборони.

На Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, за її словами, ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але також безуспішно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 465-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Спланували подальші дії: Сирський відвідав воїнів на передовій поблизу Бахмута
Олександр Сирський

Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, ЗСУ, Міноборони України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Контрнаступ України буде дуже вражаючим – генерал США Петреус
У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр
Карта України без Криму: МЗС закликало Угорщину припинити провокації
У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр
Україна розпочне контрнаступ, все йде за планом: Міноборони про атаки РФ
Українські військові, війна в Україні, бої на фронті
50 батарей Patriot – і люди не гинутимуть: Зеленський розповів, що потрібно для захисту неба
MIM-104 Patriot
Мінус один шлях для окупантів: біля Мелітополя пролунав вибух на залізниці
Залізниця
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь