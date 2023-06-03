У Бахмуті ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці – Маляр

Наразі ситуацію у Бахмуті Донецької області можна назвати умовно стабільною, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Ми контролюємо південно-західні околиці. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибулими загонами регулярної армії, – уточнила вона.

Водночас основні зусилля на сході РФ, як і раніше, зосереджує на тому, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, проте, як зауважила Маляр, ворогу не вдається просуватись через потужний супротив Сил оборони.

– Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування…Натомість географія наступальних дій дещо інша. На трьох із зазначених напрямків – Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський – протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим на Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг, – уточнила заступниця глави Міноборони.

На Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, за її словами, ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але також безуспішно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 465-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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