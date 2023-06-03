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Юлия Соколова, редактор ленты

Спланировали дальнейшие действия: Сырский посетил воинов на передовой вблизи Бахмута

Олександр Сирський

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поехал на позиции украинских войск на Бахмутском направлении. На передовой он провел совещание с командирами подразделений.

Об этом генерал рассказал в своем официальном Telegram-канале.

– Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях, – подчеркнул Сырский.

Он уточнил, что оккупационные войска РФ продолжают нести значительные потери на Бахмутском направлении. Украинские воины держат оборону.

Во время поездки на передовую генерал вручил награды защитникам за их титанический труд.

Как объясняли в Минобороны Украины, враг сейчас контролирует большую часть Бахмута (Донецкая область). Вооруженные силы Украины удерживают окрестности города в юго-западной части и фактически контролируют вход в Бахмут.

Кроме того, ВСУ смогли продвинуться на флангах вокруг города и занять часть господствующих высот. Это позволяет усложнять оккупантам любые операции.

Как подчеркнули в ВСУ, украинские военные в Бахмуте достигли главной цели – истощили и заставили наемников ЧВК Вагнера бежать с огромными потерями. Сейчас российское командование заменяет “вагнеровцев” подразделениями регулярной армии РФ.

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Источник: Telegram Александра Сырского

Фото: Telegram Александра Сырского

Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Александр Сырский, Російська агресія
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