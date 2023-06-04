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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине

Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине

4 мая в 14:30 из артиллерии российские военные обстреляли Золочев. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава громады Виктор Коваленко.

— Предварительно, поврежден дом детского и юношеского творчества. Выбиты 10 окон и входная дверь. Остальные повреждения выясняются. Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина, — рассказал Коваленко.

Отмечается, что они в момент обстрела были во дворе, из-за чего получили легкие осколочные ранения рук и ног, перенесли контузию. На данный момент их состояние не тяжелое.

– Таких “прилетов” по поселку не было уже несколько месяцев. Они просто били наугад. Весь Золочев обстреливали, снаряды падали в разных местах, — добавил глава ОТО.

Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине
Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине
Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине
Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине

Напомним, что утром 4 июня россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района, а также села Ивашки и Гурьев Казачок Богодуховского района Харьковской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Общественное Харьков

Фото: Золочевщина

Война в Украине, Російська агресія, Харьковская область
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