Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине
4 мая в 14:30 из артиллерии российские военные обстреляли Золочев. В результате удара ранения получили два человека.
Об этом сообщил глава громады Виктор Коваленко.
— Предварительно, поврежден дом детского и юношеского творчества. Выбиты 10 окон и входная дверь. Остальные повреждения выясняются. Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина, — рассказал Коваленко.
Отмечается, что они в момент обстрела были во дворе, из-за чего получили легкие осколочные ранения рук и ног, перенесли контузию. На данный момент их состояние не тяжелое.
– Таких “прилетов” по поселку не было уже несколько месяцев. Они просто били наугад. Весь Золочев обстреливали, снаряды падали в разных местах, — добавил глава ОТО.
Напомним, что утром 4 июня россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района, а также села Ивашки и Гурьев Казачок Богодуховского района Харьковской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
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Источник: Общественное Харьков
Фото: Золочевщина
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