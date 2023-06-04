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Татьяна Забожко, редактор ленты

Утром россияне атаковали Харьковскую область из вертолетов и танков – Синегубов

Російські вертольоти Мі-8

Утром 4 июня россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района, а также села Ивашки и Гурьев Казачок Богодуховского района Харьковской области.

В Волчанске во время массированной атаки повреждено административное здание, частично разрушены два дома и хозяйственные постройки.

Ивашки оккупанты обстреливали из вертолетов. К счастью, масштабных разрушений и жертв нет.

Село Гурьев Казачок подверглось танковому обстрелу. Здание дома культуры от прямого попадания получило значительные повреждения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Харьковская область
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