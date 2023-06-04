Утром россияне атаковали Харьковскую область из вертолетов и танков – Синегубов
Утром 4 июня россияне атаковали город Волчанск Чугуевского района, а также села Ивашки и Гурьев Казачок Богодуховского района Харьковской области.
В Волчанске во время массированной атаки повреждено административное здание, частично разрушены два дома и хозяйственные постройки.
Ивашки оккупанты обстреливали из вертолетов. К счастью, масштабных разрушений и жертв нет.
Село Гурьев Казачок подверглось танковому обстрелу. Здание дома культуры от прямого попадания получило значительные повреждения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
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Источник: Олег Синегубов
Фото: Минобороны России
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