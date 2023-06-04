Були на подвір’ї під час обстрілу: РФ атакувала Золочів на Харківщині

4 травня о 14:30 з артилерії російські військові обстріляли Золочів. Внаслідок удару поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко.

– Попередньо, пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості. Вибиті 10 вікон та вхідні двері. Інші пошкодження з’ясовуються. Поранення отримали 40-річний чоловік та 38-річна жінка, — розповів Коваленко.

Зазначається, що вони у момент обстрілу були на подвір’ї, через що зазнали легких осколкових поранень рук та ніг, перенесли контузію. Наразі їх стан не важкий.

– Таких “прильотів” по селищу не було вже кілька місяців. Вони просто били навмання. Увесь Золочів обстрілювали, снаряди падали в різних місцях, – додав голова ОТГ.

Нагадаємо, що уранці 4 червня росіяни атакували місто Вовчанськ Чугуївського району, а також села Івашки та Гур’їв Козачок Богодухівського району Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Суспільне Харків

Фото: Золочівщина

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