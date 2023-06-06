Контрнаступление даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО – Кулеба
Украина имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Sky News.
Он высказался, что контрнаступление даст Украине победу, которая необходима для вступления в НАТО. Министр отметил, что членство Украины в военном блоке “вероятно” станет возможным только после завершения активных боевых действий.
Когда его спросили, началось ли уже контрнаступление, то Кулеба уклонился от ответа и сказал, что самое важное не то, когда оно началось, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.
— Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе — это прийти к моменту, когда Украина станет членом Альянса, — сказал Кулеба.
Он добавил, что членство в НАТО является следующей большой целью на повестке дня Украины после того, как некоторые союзники согласились обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
5 июня американский генерал Марк Милли заявил, что Украина хорошо подготовлена к ожидаемому контрнаступлению. Но он отметил, что еще “слишком рано говорить о результатах” контрнаступления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и ее войска почувствуют, когда будет происходить украинское контрнаступление. Его результатом должно стать освобождение от российских захватчиков оккупированных украинских территорий.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло