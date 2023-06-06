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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Контрнаступление даст Украине победу, необходимую для вступления в НАТО – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Украина имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Sky News.

Он высказался, что контрнаступление даст Украине победу, которая необходима для вступления в НАТО. Министр отметил, что членство Украины в военном блоке “вероятно” станет возможным только после завершения активных боевых действий.

Когда его спросили, началось ли уже контрнаступление, то Кулеба уклонился от ответа и сказал, что самое важное не то, когда оно началось, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

— Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе — это прийти к моменту, когда Украина станет членом Альянса, — сказал Кулеба.

Он добавил, что членство в НАТО является следующей большой целью на повестке дня Украины после того, как некоторые союзники согласились обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

5 июня американский генерал Марк Милли заявил, что Украина хорошо подготовлена к ожидаемому контрнаступлению. Но он отметил, что еще “слишком рано говорить о результатах” контрнаступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и ее войска почувствуют, когда будет происходить украинское контрнаступление. Его результатом должно стать освобождение от российских захватчиков оккупированных украинских территорий.

Источник: Sky News
Война в Украине, Дмитрий Кулеба, контрнаступ, МЗС України, НАТО, Украина
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