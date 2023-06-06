Контрнаступ дасть Україні перемогу, необхідну для вступу в НАТО – Кулеба
Україна має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Sky News.
Він висловився, що контрнаступ дасть Україні перемогу, яка необхідна для вступу до НАТО. Міністр зазначив, що членство України у військовому блоці “ймовірно” стане можливим лише після завершення активних бойових дій.
Коли його запитали, чи вже почався контрнаступ, то Кулеба ухилився від відповіді та сказав, що найважливіше не те, коли він розпочався, а те, щоб він закінчився перемогою України.
– Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Ось чому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні – це прийти до моменту, коли Україна стане членом Альянсу, – сказав Кулеба.
Він додав, що членство в НАТО є наступною великою метою на порядку денному України після того, як деякі союзники погодилися навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
5 червня американський генерал Марк Міллі заявив, що Україна добре підготовлена до очікуваного контрнаступу. Але він зауважив, що ще “занадто рано говорити про результати” контрнаступу.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія та її війська відчують, коли відбуватиметься український контрнаступ. Його результатом має стати звільнення від російських загарбників окупованих українських територій.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло