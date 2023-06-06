Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану

Володимир Зеленський і кардинал Маттео Дзуппі
Фото: Офіс президента

У вівторок, 6 червня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із кардиналом Маттео Дзуппі – спецпредставником Папи Римського Франциска. Однією з тем переговорів стала українська формула миру.

Про деталі поінформували в Офісі президента України.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація в Україні та гуманітарна взаємодія зі Святим Престолом у межах реалізації української формули миру.

Зеленський пояснив кардиналу, що припинення вогню та замороження розв’язаної РФ війни не приведе до миру. Агресор лише використає паузу для нарощування сил і подальшого наступу на Україну, “для нової хвилі злочинів і терору”.

– Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – наголосив президент.

Він додав, що лише об’єднання зусиль цивілізованого світу, дипломатична ізоляція РФ та тиск на агресора можуть принести справедливий мир. І він може бути досягнений лише на умовах України.

– Ми вітаємо готовність інших держав і партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна триває на території України, алгоритм досягнення миру може бути лише українським, – зазначив Зеленський.

Він закликав Ватикан зробити внесок в імплементацію саме українського мирного плану.

Також обговорювалося можливе проведення Глобального саміту миру та залучення до нього якомога ширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Зеленський звернув увагу, що Ватикан міг би зробити вагомий внесок у звільнення українських полонених, повернення депортованих РФ дітей та відновлення справедливості.

Президент також розповів про катастрофу на Каховській ГЕС, наголосивши, що РФ продовжує скоювати жахливі воєнні злочини проти України.

Кардинал Маттео Дзуппі висловив солідарність Папи Франциска з українцями. Він запевнив, що Ватикан готовий шукати шляхи реалізації запропонованих Києвом гуманітарних ініціатив.

Крім того, кардинал передав Зеленському лист від Папи Римського.

Як відомо, у Ватикані наполягають, що намагаються реалізувати “миротворчу місію” для припинення війни, однак її деталі не розголошують. Кардинал Маттео Дзуппі очолив “мирну місію” в Україні.

13 травня у Ватикані Папа Римський Франциск зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також
Папа Римський прийняв у Ватикані представника РПЦ після слів про “миротворчу місію”
Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Ватикан, Володимир Зеленський, Папа Римський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін відмовився від Криму: як світ відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС
Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану
Коли зійде вода після підриву Каховської ГЕС: озвучено терміни
Херсон - затоплення міста
Це катастрофа для всього Півдня України, включно з Кримом: Ташева про підрив Каховської ГЕС
Таміла Ташева
Через підрив Каховської ГЕС затоплені позиції військових підрозділів РФ – Міноборони
російські військові
Чи є загроза життю та здоров’ю людей через пошкодження трубопроводу з аміаком на Харківщині – ОВА
Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Знущаються та шантажують: як росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ
російські паспорти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)
Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь