Формула миру має бути лише українською: Зеленський зустрівся з представником Ватикану

У вівторок, 6 червня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із кардиналом Маттео Дзуппі – спецпредставником Папи Римського Франциска. Однією з тем переговорів стала українська формула миру.

Про деталі поінформували в Офісі президента України.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація в Україні та гуманітарна взаємодія зі Святим Престолом у межах реалізації української формули миру.

Зеленський пояснив кардиналу, що припинення вогню та замороження розв’язаної РФ війни не приведе до миру. Агресор лише використає паузу для нарощування сил і подальшого наступу на Україну, “для нової хвилі злочинів і терору”.

– Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, – наголосив президент.

Він додав, що лише об’єднання зусиль цивілізованого світу, дипломатична ізоляція РФ та тиск на агресора можуть принести справедливий мир. І він може бути досягнений лише на умовах України.

– Ми вітаємо готовність інших держав і партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна триває на території України, алгоритм досягнення миру може бути лише українським, – зазначив Зеленський.

Він закликав Ватикан зробити внесок в імплементацію саме українського мирного плану.

Також обговорювалося можливе проведення Глобального саміту миру та залучення до нього якомога ширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Зеленський звернув увагу, що Ватикан міг би зробити вагомий внесок у звільнення українських полонених, повернення депортованих РФ дітей та відновлення справедливості.

Президент також розповів про катастрофу на Каховській ГЕС, наголосивши, що РФ продовжує скоювати жахливі воєнні злочини проти України.

Кардинал Маттео Дзуппі висловив солідарність Папи Франциска з українцями. Він запевнив, що Ватикан готовий шукати шляхи реалізації запропонованих Києвом гуманітарних ініціатив.

Крім того, кардинал передав Зеленському лист від Папи Римського.

Як відомо, у Ватикані наполягають, що намагаються реалізувати “миротворчу місію” для припинення війни, однак її деталі не розголошують. Кардинал Маттео Дзуппі очолив “мирну місію” в Україні.

13 травня у Ватикані Папа Римський Франциск зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Джерело : Офіс президента

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