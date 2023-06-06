Зеленский рассказал, когда станет возможным обмен всех на всех

Украина уже смогла вернуть 2,5 тыс. человек из России, где около 550 человек — гражданские и дети. В то же время осуществить обмен всех на всех станет возможным, когда Россия достаточно ослабнет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в эфире национального телемарафона Единые новости.

Журналисты спросили президента о том, как обменивать гражданских, которые находятся в плену россиян, поскольку они не являются военными, а также как реализовать обмен всех на всех.

— Мы вернули 2,5 тыс. человек. Из 2,5 тыс. человек — где-то 370, два или четыре ребенка и где-то около 150 гражданских. То есть из 2,5 тыс. 550 человек — это дети и гражданские. Это те, кого удалось вернуть, — сказал он.

Зеленский уточнил, что гражданских возвращать сложно, потому что в обмене меняются военные на военных, а Украина не имеет гражданского населения, которое бы меняли на другое гражданское население.

Президент добавил, что обменом гражданскими занимаются отдельно, как и возвращением украинских детей занимаются другие представители власти Украины.

Также Владимир Зеленский добавил, что и страны-партнеры Украины также распределили между собой роли по возвращению украинцев, в частности Турция и Саудовская Аравия, которые помогают возвращать из плена военных.

— Со стороны Турции, они знают о вопросе крымских татар. Я считаю, что это на них. Я с ними говорил до полномасштабного вторжения, еще только у меня был первый визит в Турцию, где мы познакомились с (президентом Турции, — Ред.) Эрдоганом. Я привез ему список всех политзаключенных крымских, где не только крымские татары. Этот список потом неоднократно обновлялся. Сегодня он имеет этот список, он обещал помочь, — рассказал он.

Относительно других гражданских, которые находятся в российском плену, украинский лидер добавил, что повлиять на это могут только те организации, влияние которых еще осталось в России.

— Если мы берем ООН, то с одной стороны, они помогали с зерновым коридором, а с другой стороны — у нас подрыв нашей ГЭС, а Генассамблея ООН поздравляет с днем русского языка. Я после этого не могу ничего сказать. О чем мне с ними говорить? — возмутился президент.

Глава государства добавил, что сегодня, 6 июня, он имел встречу с представителем Ватикана, с которым обсудил вопрос возвращения украинских детей из плена в РФ. Кроме того, возвращение украинских детей также обсуждалось с Китаем.

Владимир Зеленский добавил, что потенциальным успехом в возвращении пленных будет формула мира, инициированная Украиной.

— Я считаю, что там результат может быть мощным, таким как обмен всех на всех. Таким как возвращение всех детей, всех гражданских или политических заключенных. Потому что формула мира сегодня является площадкой, которую мы готовим. Это очень непросто. Там 10 пунктов, на основе которых собирается большое количество стран. В каждом из пунктов они будут разрабатывать пошаговое решение проблем. И потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет, — сказал президент.

Он добавил, что все вопросы по обмену пленных могут быть решены тогда, когда Россия будет слабее, а она “становится слабее каждый день, и мы это видим”.

— Они не могут нас уже оккупировать, мы это видим. С каждым днем это будет иметь влияние и на прочность Путина и его окружения, а также на их прочность внутри государства. Я это вижу по изменению риторики наших партнеров. И когда они будут совсем слабыми, то я уверен, что такие гуманитарные миссии мы точно сможем решить, — подчеркнул глава государства.

Напомним, 24 мая Украина смогла вернуть домой восемь офицеров и 98 солдат и сержантов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.